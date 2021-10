Crèche : la Nativité au pied du sapin

“Elle compense le côté commercial de Noël”, note Natasha Scelles, qui nous accueille à Publica, boutique caennaise spécialisée en littérature et objets d’arts religieux.

Classiques ou naïves

A cette période de l’année, le magasin voit affluer de nombreux clients : “Il y a ceux qui ont déjà une crèche et qui la complètent par un sujet ou ceux qui, au contraire, acquièrent leur première crèche. D’abord la scène de la Nativité : Jésus, Marie et Joseph, avant de passer à l’âne et au boeuf, puis les rois mages...”. De la crèche très classique à la plus naïve, Publica propose des dizaines de références. “Tous nos sujets sont peints à la main”, précise Christophe Scelles. Un gage de qualité quand une crèche se garde toute une vie et parfois même, se transmet !