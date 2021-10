“Noël, une petite flamme à partager” - Mgr Boulanger

“Avez-vous déjà remarqué qu’il suffit de la flamme d’une petite bougie pour en allumer des centaines autour d’elle ? Si la lumière n’est pas donnée, elle s’éteint.

Parcourant ce diocèse depuis un an, je découvre plein de trésors d’humanité qui sont comme des petites bougies. Mais osent-elles communiquer la lumière aux autres ? Nous sommes dans une période de crise économique, comme on l’entend partout. Il faudrait parler plutôt de mutation profonde, parce que nous entrons dans un nouveau monde.

Dans ce bouleversement, quelle va être la place de l’être humain ? Pour les chrétiens, Noël est la fête de l’Espérance, c’est la naissance du Christ dans une mangeoire d’animaux, à Bethléem. La lumière brille au cœur des ténèbres de la vie.

Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une petite flamme et devenons autour de nous des porteurs de lumière”.