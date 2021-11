Caen. Modèle nu à Caen : un corps figé plus vivant que jamais

Le geste est lent. Comme celui d'un athlète qui s'apprête à se lancer dans la dernière manche d'une épreuve. Et pourtant de l'extérieur, Marie Bâton, native de Caen, s'installe juste pour prendre une dernière pose, avant le coup de sifflet final d'une séance à la MJC de la Prairie, lundi 26 mars 2018. Au milieu d'une douzaine d'artistes et croqueurs en herbe, elle pose nue.

"Ce travail demande beaucoup de concentration et d'endurance", explique la jeune femme de 31 ans, qui a découvert son intérêt pour le corps et ses représentations à ses heures lycéennes, lors d'ateliers pratiqués aux beaux-arts. Elle se trouvait alors de l'autre côté du chevalet, et connaît désormais les tensions articulaires ou musculaires du métier.

"Une forme de méditation"

"Je pose depuis quatre ans parce que c'est un formidable moment de détente pour moi malgré l'effort. J'irai jusqu'à dire que c'est une forme de méditation et puis je suis aussi ravie d'aider les professeurs ou les responsables d'atelier à enseigner." Quant à une éventuelle pudeur ? Elle n'a fait qu'effleurer l'esprit de cette femme qui se dit très à l'aise avec son corps.

Pour remplir son agenda à l'heure où les sollicitations se font moins nombreuses, avec une vingtaine d'heures mensuelles contre une quarantaine il y a deux ans, elle n'hésite pas à faire quelques sacrifices. "J'ai régulièrement des petits boulots de nuit pour être ainsi disponible le jour, et mettre toutes les chances de mon côté pour répondre présent quand on m'appelle. Poser, c'est mon métier." Elle l'exercera de nouveau avec passion le jeudi 12 avril 2018 lors de la prochaine nuit du modèle vivant au musée des Beaux-Arts de Caen.

