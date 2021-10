Rouen. Basket : le Rouen Métropole Basket retrouve le Top 8

Il fallait aller la chercher, les Rouennais n'ont pas tremblé ! Dans leur lutte pour se qualifier aux play-off en fin de saison, les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) se devaient de prendre le meilleur sur l'avant-dernier de la classe sur leur parquet du Kindarena le mardi 27 mars 2018. Une mission parfaitement remplie pouisque le RMB s'est imposé 78 à 67 face à Charleville-Mézières.

Emegano et Stevens en locomotives

Menés à la mi-temps (38-42), les joueurs d'Alexandre Ménard ont su renverser la vapeur et s'imposer avec neuf points d'avance grâce à Obi Emegano auteur encore une fois d'une grosse prestation, avec 26 points, et un double double pour Amin Stevens auteur de 19 points et 14 rebonds.

Grâce à cette victoire, le RMNB retrouve donc sa place dans le Top 8 et repasse devant ses concurrents directs, Évreux et Denain. Prochain rendez-vous pour les Rouennais le vendredi 30 mars 2018 avec un déplacement à Lille.