Classement "où il fait bon travailler" : une entreprise de Normandie fait son apparition

Dans le classement des entreprises où il fait bon travailler, "Great place to work", une société de Normandie, Legallais installé à Hérouville Saint-Clair (Calvados), fait son apparition pour la première fois. Les résultats ont été dévoilés mercredi 28 mars 2018.

C'est une première pour une entreprise de Caen (Calvados), mais aussi pour une société de Normandie. La quincaillerie Legallais fondée en 1889 a fait son apparition dans le classement, à la 16e place, "Great place to work" qui valorise les entreprises où il fait bon travailler, dans la catégorie "500 à 5 000 salariés". Les résultats ont été publiés par Le Figaro Économie, mercredi 28 mars 2018.

Le partage de la valeur

"C'est un résultat d'autant plus flatteur que 75 % de nos 900 salariés ont répondu à l'enquête menée par cet institut installé en France depuis 2002 et qui comprenait 59 points", se réjouit Philippe Nantermoz, directeur général de Legallais, dont le siège est installé à Hérouville Saint-Clair près de Caen. L'outil n'est pas sans intérêt puisqu'il permet de donner des informations sur le ressenti des collaborateurs. "Si les salariés sont heureux, nos clients le sont et nous pouvons ainsi entretenir un cycle vertueux." L'étude révèle que 73 % des sondés disent apprécier le sens de leur travail au sein de cette entreprise. Le partage de la valeur avec une redistribution des bénéfices alimente également le bon ressenti d'ensemble. Les pommes en provenance d'un producteur de Cagny et distribués aux salariés à la place de barres chocolatées, ainsi que les séances de fitness, deux fois par semaine, y contribuent également.

Le niveau des salaires, pourtant augmenté de 3 % à deux reprises ces deux dernières années, est en revanche pointé du doigt, tout comme des soucis de communication interne. "Il y a forcément là des pistes de travail pour continuer à améliorer encore le bien-être des équipes."

