Hérouville-Saint-Clair. Près de Caen, réviser ses exams de manière ludique c'est possible

Tic, tac, tic, tac... le compte à rebours avant le baccalauréat 2017, du 15 au 22 juin, ou le brevet des collégiens, les 29 et 30 juin, est lancé. Pour réviser sans prise de tête, la bibliothèque d'Hérouville Saint-Clair (Calvados), propose du 30 mai au 3 juin, une semaine spéciale "Révise tes exams". "C'est la première fois que nous organisons cela. Nous avons les outils nécessaires pour de bonnes révisions et un public demandeur", explique Elisabeth Sauvage, bibliothécaire.

Cap sur des révisions numériques

En plus des livres de révisions traditionnels, tels que les Annabac et Annabrevet, le personnel de la bibliothèque a décidé de miser sur le numérique. "Nous avons fait une sélection de sites internet plus ludiques pour les révisions avec des quiz, des cours en vidéo". Des sites que les collégiens et lycéens ne connaissent pas forcément ou ne savent pas utiliser à bon escient. "Le livre n'est plus forcément très attractif, se plonger dans les cours qui souvent ne sont pas forcément bien pris peut être rébarbatif, on voulait quelque chose de cool".

Tous les outils pour réussir

Et pour ceux qui ont besoin d'avoir des explications avec des professeurs, la bibliothèque met en place la formule "emprunte un prof". "Sur une semaine, nous avons fait un planning avec des professeurs bénévoles de français, math, anglais, histoire-géo, philo qui seront présents à la bibliothèque sur des créneaux horaires d'1h30 pour aider les jeunes qui auraient besoin d'explication sur un cours, un concept etc ..."

Parmi les autres activités de la semaine, des ateliers de relaxation pour les jeunes et les parents, des ateliers pour booster la mémoire mais également des moments de détente avec des jeux vidéos.

Retrouvez quelques idées de sites pour réviser :

• Academie-en-ligne

• Les bons profs

• After classe



Pratique. "Révise tes exams" du 30 mai au 3 juin 2017 à la bibliothèque d'Hérouville Saint-Clair. Gratuit. Réservations conseillées pour les ateliers relaxation et de mémoire au 02 14 37 28 60