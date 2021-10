Caen. Escrime : les tireurs de Caen médaillés aux championnats de France universitaires

Ils étaient venus pour faire honneur à l'Université de Caen (Calvados), ils ne sont pas repartis les mains vides ! Mercredi 21 et jeudi 22 mars 2018 aux championnats de France universitaires à Orléans (Loiret), Nathan Fougy, Corentin Lemarié, Clément Doguet et Antonin Fretard ont ramené pour la deuxième année consécutive la médaille d'argent pour leur université, ne s'inclinant qu'en finale contre le Pôle Espoirs français de l'Université de Reims. "On est très fiers. On est dans le top 2 des meilleures universités de France depuis deux ans et on va tout faire pour le rester !" se réjouit Corentin Lemarié.

Les meilleurs jeunes de France

Accompagnés par l'Université qui leur a conféré le statut de sportif de haut niveau et pris en charge leur voyage à Orléans, les quatre tireurs licenciés à l'ENE étaient venus se frotter aux meilleurs jeunes de France. "C'est une compétition particulière, car il n'y a pas d'enjeu pour la saison nationale. On est venus pour se faire plaisir et s'entraîner face aux meilleurs" explique Clément Doguet. Un entraînement pris au sérieux au vu des résultats.

Nathan Fougy bronze en individuel

Celui qui a le plus savouré son voyage à Orléans est sans conteste Nathan Fougy. Médaillé de bronze suite à une défaite 15-12 contre Andric Pianfetti, celui qui est actuellement 19e tireur français a surfé sur son quart de finale national deux semaines plus tôt : "J'aurais pu battre Pianfetti si j'avais compris plus tôt son jeu. On est vraiment contents avec l'équipe car on n'a perdu que contre des habitués du circuit". Prochain gros rendez-vous pour l'équipe, le carnaval étudiant !

