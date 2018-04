Manche : la situation financière de l'abattoir AIM se dégrade, selon l'Urssaf

L'abattoir AIM basé à Sainte-Cécile (Manche) avait été repris par ses salariés et les collectivités locales en 2015. Il se voit aujourd'hui refuser un plan d'étalement de ses dettes par l'Urssaf, qui affirme qu'il est en difficulté financière.

L'abattoir AIM Group, qui emploie plus de 200 salariés sur son site de Sainte-Cécile (Manche), avait été repris par ses salariés et les collectivités locales, en 2015, au terme d'un long combat judiciaire. Un nouveau PDG a été récemment nommé à la tête de l'entreprise, dirigée depuis trois ans par Sébastien Lafon. Il s'agit de Renaud Le Youdec, connu pour avoir été le directeur par intérim du sous-traitant automobile GM&S à la Souterraine (Creuse).

L'Urssaf réclame 2,7 millions d'euros

La direction demande aujourd'hui un plan d'étalement de ses dettes à la sécurité sociale. Or, l'Urssaf de Basse-Normandie estime que l'entreprise lui est redevable de plus de 2,7 millions d'euros, et n'accèdera pas à sa requête. "L'Urssaf a soutenu AIM depuis de longues années. La société a bénéficié du soutien des pouvoirs publics, par l'octroi d'un plan d'échelonnement de sa dette qui n'a pas été respecté, expose le directeur de l'Urssaf de Basse-Normandie, Hervé Castre. L'organisme rappelle qu'il a accompagné l'entreprise avant même sa dernière restructuration, en participant aux différents plans de soutien et en suspendant toutes mesures de recouvrement.

Pas de "soutien abusif des entreprises"

"Malheureusement, la situation financière d'AIM n'a fait qu'empirer, et s'est récemment détériorée", poursuit le directeur, qui souligne que les cotisations sociales courantes ne sont pas versées. "Dès l'instant où l'on octroie un délai, il faut que les cotisations courantes soient payées, sinon on aggrave la dette", explique Hervé Castre. L'organisme conclut qu'il accorde chaque année plusieurs milliers de délais de paiement aux entreprises "mais ne peut s'engager dans le soutien abusif des entreprises".

AUDIO - Hervé Castre, directeur de l'Urssaf de Basse-Normandie :