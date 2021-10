Monoprix va vendre des produits sur Amazon, une première en France

"Amazon et Monoprix annoncent aujourd'hui un partenariat commercial visant à proposer les produits alimentaires de Monoprix aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et sa proche banlieue cette année", ont annoncé les deux groupes dans un communiqué commun.

A LIRE AUSSI.

Opération vérification sur l'étiquetage des plats préparés

Amazon redistribue les cartes dans l'industrie alimentaire américaine

L214 met en cause un élevage de poules vendéen et interpelle Panzani

Les nanoparticules, passagers clandestins de nos assiettes aux effets méconnus

Oui, il y a des cosmétiques "sains et sûrs", rassure "60 millions de consommateurs"