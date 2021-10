Bolbec. Administration, Internet, conciliation : tous les conseils au forum de l'accès aux droits de Bolbec

Le forum de l'accès aux droits est organisé mardi 27 mars 2018 au Val-aux-Grès de Bolbec (Seine-Maritime). Il est organisé par le Point d'accès au droit (PAD) de Caux Seine Agglo en partenariat avec le Conseil départemental de l'accès au droit de Seine-Maritime. Le forum est articulé autour de trois pôles.

Espace public numérique

Des ordinateurs sont à la disposition du public. Du personnel l'aidera à réaliser des démarches administratives via le net, réaliser des CV ou des lettres de motivations. Il y aura aussi une sensibilisation aux dangers d'Internet.

Écoutez Géraldine Gauchet, coordinatrice juridique du PAD de Bolbec :

Une aide sera notamment apportée pour réaliser vos démarches administratives et juridiques sur Internet. - Gilles Anthoine

Stands d'information juridique

Une quarantaine de partenaires sont présents (CAF, UFC Que Choisir, CCAS, inspection du travail, Maison familiale enfance, police, gendarmerie, etc.). Ils peuvent apporter des renseignements juridiques personnalisés. Ces partenaires sont répartis en cinq pôles : santé, famille, travail, logement et consommation.

Écoutez Géraldine Gauchet :

Le forum de l'accès aux droits à Bolbec se déroule de 9 à 18 heures. - Caux Seine Agglo

À 9 h 30 et 14 h 30, la compagnie Café Crème proposera le théâtre forum. Des comédiens vont simuler plusieurs étapes d'une vie en interaction avec le public pour répondre concrètement à certaines questions (sur les aides au logement, les divorces, la dépendance ou encore l'héritage).

Consultations individuelles

Des consultations individuelles et confidentielles sont prévues avec des avocats, des notaires et des conciliateurs de justice. La conciliation est de plus en plus utilisée pour régler les délits de moins de 4 000 euros, des conflits de personnes ou de consommation ou même dans le cadre familial.

Écoutez Géraldine Gauchet :

Forum de l'accès aux droits. Mardi 27 mars 2018, de 9 à 18 heures au Val-aux-Grès de Bolbec. Gratuit.

