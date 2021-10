Rouen. Football : le FC Rouen s'incline contre la réserve de Quevilly Rouen Métropole

Fin de série pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) qui, après deux victoires de suite, ont retrouvé la défaite sur leur pelouse du stade Robert Diochon lors de la 20ème journée de National 3 face à la réserve de Quevilly Rouen Métropole. Score final 2-1 samedi 24 mars 2018.

La bonne affaire pour QRM B

Un derby qui tournait pourtant à la faveur des Rouennais, qui ouvraient la marque par l'intermédiaire de Stive Mendy, auteur d'une belle frappe en lucarne à la 25ème minute pour le 1-0. Malheureusement pour les Rouennais, l'avantage était de courte durée puisque les visiteurs du jour commençaient par égaliser dix minutes plus tard sur un coup franc repris de la tête par Dorian Caddy avant de prendre l'avantage deux minutes plus tard sur un nouveau but signé Aristote Madiani pour le 2-1.

La deuxième mi-temps ne donnait rien, et les visiteurs repartaient avec la victoire qui renvoyait les Rouges et Blancs à la 11ème place du classement avant la réception de la réserve d'Avranches, samedi 31 mars 2018, toujours au stade Robert Diochon.