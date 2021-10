Patinage : un couple caennais en or

Le Caennais, âgé de 22 ans, et sa jeune partenaire russe ont créé la surprise. "On n'y allait pas pour gagner, juste pour se qualifier aux championnats d'Europe, raconte Bruno Massot, licencié à l'ACSEL, le club de patinage caennais. C'est la cerise sur le gâteau." Formé il y a six mois seulement, le couple peut nourrir de belles ambitions pour la suite de sa collaboration. Du 23 au 29 janvier, il se mesurera à la scène européenne, où la concurrence est bien plus relevée qu'en France.

Seules trois paires concourent sur le territoire national, dans une discipline très exigeante (Bruno et Daria s'entraînent près de trente heures par semaine) mais également dangereuse. Aux championnats d'Europe, qui se dérouleront en Angleterre, les Caennais viseront une place dans le Top 10. Ils regardent déjà plus loin. "Mon objectif a toujours été les Jeux Olympiques, avance Bruno Massot. On peut espérer participer à deux olympiades : la première pour découvrir, la deuxième pour se classer. Sotchi 2014, c'est l'objectif qu'on a dans la tête à chacun de nos entraînements."