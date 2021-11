Bayeux. Pâques : le message de l'évêque de Bayeux-Lisieux

À l'occasion de la fête de Pâques, dimanche 1er avril 2018, l'évêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Boulanger adresse son traditionnel message.

Pâques, la fête de l'espérance

"Le printemps vient d'arriver, au moins sur nos calendriers. Vous pensez déjà fleurir votre balcon ou un coin du jardin. Quoi de plus naturel et vous avez raison ! Vous venez d'acheter un sachet de semences et vous vous préparez à planter les graines en terre. Contemplez quelques instants ces semences, au creux de vos mains. Vous ne voyez que de minuscules graines toutes grises, toutes dépouillées. Elles ne ressemblent en rien à une fleur et s'il n'y avait la photo sur le sachet, vous ne pourriez imaginer ces belles fleurs qui vont naître de la graine.

Il en est ainsi de notre vie. Les chrétiens croient, à la suite du Christ, que nous ne sommes pas faits pour rester semence mais pour fleurir et donner du fruit. La nuit n'est pas le terme de la vie car elle débouche sur une aurore. Vous qui êtes marqués par l'échec, le deuil, le désespoir et la souffrance, je vous souhaite de tout cœur de découvrir que les forces de vie sont plus fortes que les forces de mort".

