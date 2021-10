Rouen. Accusé d'escroquerie par la Française des jeux, un gérant de bar tabac innocenté

Gérant d'un bar tabac à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), le prévenu est contractuellement engagé avec la Française des Jeux, dont il assure la vente des billets. En tant que mandataire, il enregistre les paris et doit envoyer un relevé d'opérations toutes les semaines. Il reçoit ainsi une somme correspondant aux gains potentiels des parieurs et cet argent doit être placé sur un compte spécifique isolé de celui de l'établissement qu'il gère, et qui doit en outre être toujours créditeur. Charge à lui de reverser à la FDJ le reliquat de la somme allouée, déduction faite du montant des gains. Or, le 1er avril 2016, la FDJ porte plainte contre le prévenu pour abus de confiance et escroquerie. Elle déclare avoir signifié une créance de 6 144 euros au prévenu, lequel n'a jamais reversé cette somme.

"Une mauvaise passe"

Placé en liquidation judiciaire quelque temps auparavant le dépôt de plainte de la FDJ pour manque de résultats financiers, le gérant reconnaît les faits et confie à la barre: "J'étais dans une mauvaise passe", ajoutant qu'une vie familiale compliquée a accompagné une situation financière difficile. À son casier judiciaire, deux mentions sont portées pour travail dissimulé et infractions routières. La partie civile note que "l'élément intentionnel est caractérisé". Quant au Ministère Public, on retient que "les obligations contractuelles n'ont pas été respectées". Pour la défense, "le prévenu a été dépassé par les évènements". À l'audience du vendredi 16 mars 2018, le tribunal prononce la relaxe du mis en cause.

