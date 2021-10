Tendance Sports : SM Caen , la déroute !

Une seule victoire en 10 matchs, quatre défaites consécutives série en cours, le SM Caen va de plus en plus mal dans cette Ligue 1. Samedi soir face à Nancy, c'est une copie frisant le zéro pointé que les Malherbistes ont rendu et cette pitoyable prestation n'a pas manqué de faire réagir la rédaction de Tendance Sports. Vous pourrez également entendre les réaction de Greg Leca et Jérémy Sorbon, les deux seuls normands à avoir rempli leur rôle de professionnel en venant tenter d'expliquer les raisons de la déroute. Dans la seconde partie, retrouvez l'avant-match à Lorient de mercredi prochain. Arrêt d'hémorragie ou nouvelle désillusion ?

Tendance sports : les bilans de 2011

Affaire Chafni-Perruaux : qui est coupable ?

VIDEO : L'analyse du match du SM Caen

Partie 1 : Retour piquant sur le terrible Caen-Nancy de samedi dernier...

Partie 2 : Lorient-Caen, peut-on espérer quelque chose ?