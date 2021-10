Bayeux. Factem, petite entreprise de Bayeux, décroche un contrat avec le géant Airbus

C'est un contrat en or qu'a signé mercredi 22 mars 2018 Factem, entreprise de Bayeux (Calvados) qui produit des casques à destination des pilotes d'avion. La PME normande est devenue le fournisseur officiel des cockpits du géant Airbus.

Jusqu'à 4 000 casques par an

Pour décrocher ce marché face aux meilleurs industriels du monde dans le domaine, Factem a dû s'adapter. "Pour répondre à l'appel d'offres, on a mis les bouchés doubles pour développer ce casque, assure Alain Dulac, le PDG de l'entreprise. Nous avons beaucoup recruté pour amener la société au niveau de qualité attendu pour l'aéronautique, mais aussi sur le plan commercial et, bien entendu, sur la Recherche et développement."

De 40 employés en 2011, Factem est passé à 70 collaborateurs. Et elle recevra bientôt une nouvelle chaîne de production pour assurer les commandes. "Airbus ambitionne de construire 1 000 avions par an, ce qui représente 3 000 à 4 000 casques", précise le directeur.

Séduire les compagnies aériennes

Surtout, ce contrat pourrait orienter l'entreprise vers de nouveaux marchés, ceux de compagnies aériennes. "Nos clients vont devenir vos clients", assure Hector Asension, acheteur chez Airbus. Dans la salle mercredi, les représentants de la Lufthansa figuraient notamment parmi les invités. "Mais il y a aussi Cathay Pacific, Etihad, Air France, Bruxelles Air Line… Toutes ses compagnies qui travaillent avec Airbus utilisaient les casques du fournisseur historique et se tournent aujourd'hui vers nous."

Avant de remporter l'appel d'offres, les casques de Factem ont été testés par les pilotes d'Airbus. - Marie-Charlotte Nouvellon

Au-delà, ce sont aussi les autres avionneurs qui peuvent être intéressés. "Boeing, ce ne sera pas facile, reconnaît Alain Dulac, mais en France il y a aussi ATR, Dassault…" Porté par cette vague, il assure : "Produire jusqu'à 10 000 ou 15 000 casques par an d'ici quelques années, cela ne nous fait pas peur." Il envisage de passer de ses 70 employés actuellement à 250 ou 300 collaborateurs.

