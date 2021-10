Rouen. L'homéopathie fait débat chez les professionnels de santé

L'homéopathie, cette pratique consistant à administrer à un patient une substance, qui, si elle n'était pas diluée, produirait les mêmes effets que la maladie, en somme, guérir le mal par le mal en comptant sur la capacité d'autoguérison du corps humain. Une pratique décriée par certains, encensée par d'autres. Bref, une pratique qui fait débat.

L'homéopathie peut être la solution dans certains cas témoigne Émilie Le Prince, préparatrice en pharmacie à Rouen : "Souvent, on l'utilise chez personnes âgées pour une toux sèche car ce sont des produits qui n'ont pas de contre-indication ni d'effets indésirables, idem pour les femmes enceintes." L'homéopathie est aussi utilisée chez les enfants et les animaux. En revanche, elle aurait moins d'effets chez les adultes.

"Arrêter de laisser penser aux gens qu'un problème égal une solution médicamenteuse"

Mais en fait, ce que reprochent les signataires de la tribune publiée dans la presse lundi 19 mars 2018, c'est l'utilisation systématique des médicaments. Parmi ces médecins, il y a Christine Boisselier-Daré, médecin généraliste à Préaux (Seine-Maritime). "Ce contre quoi on essaye d'aller, c'est d'arrêter de laisser penser aux gens qu'un problème égal une solution médicamenteuse, explique la médecin. Ce n'est pas vrai, il y a plein de fois où il suffirait d'attendre un petit peu, de se reposer et les choses rentreraient dans l'ordre toutes seules."

La médecin ne s'oppose pas aux homéopathes mais s'étonne du statut accordé à la pratique : "Toutes les études faites n'ont jamais prouvé une efficacité supérieure au placebo. De plus, l'homéopathie bénéficie d'un statut d'exception, il est remboursé par la sécurité sociale et c'est le seul médicament en France dont on ne demande pas de prouver l'efficacité : sécu sociale mais ne demande pas de prouver son efficacité." Il est simplement demandé de prouver qu'ils sont bien inoffensifs.

