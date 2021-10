Merville-Franceville-Plage. Grave altercation alcoolisée à Merville-Franceville

Anthony Schopp, âgé de 19 ans, ainsi qu'un quadragénaire ont été jugés pour violences en état d'ivresse par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mercredi 21 mars 2018. Les faits remontent au mois d'août 2017 à Merville-Franceville plage, au nord-est de Caen.

Deux jours de coma

Difficile de savoir pour quelle raison l'altercation a eu lieu, les témoins étant tous passablement éméchés. Le plus âgé commence par frapper le jeune homme d'un violent coup de poing dans le nez. Pour se défendre celui-ci le repousse violemment. L'homme chute en arrière, sa tête heurtant alors le bitume. Perdant connaissance, il est roué à terre de coups de pied entraînant deux jours de coma et 40 jours d'incapacité totale de travail.

Contexte de violences réciproques

Le casier judiciaire du prévenu comporte des mentions de dégradations, d'outrages et de violences en état alcoolisé. La procureure admet un contexte de violences réciproques mais même si le quadragénaire a ouvert les hostilités, le prévenu n'était pas en situation de légitime défense.

Anthony Schopp écope de six mois de prison dont trois mois ferme, assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il a injonction de soigner sa dépendance et interdiction de contact avec le quadragénaire impliqué dans cette affaire. Ce dernier est reconnu également coupable et écope de deux mois de prison avec sursis.

