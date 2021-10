Alençon. Bilan d'un an de mandat à la CCI Alençon

Lundi 19 mars 2018, l'équipe élue à la tête de la délégation ouest de la chambre de commerce Portes de Normandie a dressé le bilan d'un an de mandat et tracé quelques lignes pour l'avenir. Si la situation du petit commerce est très tendue dans de nombreuses communes, paradoxalement l'industrie dont l'activité redémarre, peine à recruter.

La formation : priorité n°1

Alors que les dotations des chambres de commerce baissent de 50 % en 5 ans, l'accompagnement des cœurs de bourgs, la création et transmission d'entreprise, le numérique, et surtout la formation sont les priorités du président Luc Van Ryssel et de son équipe :