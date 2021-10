Rouen. Rugby : le Rouen Normandie Rugby s'incline de peu à Limoges

Le dimanche 18 mars 2018, les Lions du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) ont eu la désagréable surprise de voir que Limoges, avant dernier au classement, n'était pas forcément à sa place. Dans ce championnat de Fédérale 1 très serré, chaque équipe peut créer la surprise et les Lions l'ont appris à leurs dépends, en déplacement, lors de cette 19e journée.

L'ouverture du score est pour les Rouennais sur une pénalité, mais les Limougeauds recollent au score assez vite et profitent d'un essai à la dernière minute de la première mi-temps pour prendre les devant (13-10).

Dans la seconde mi-temps, les deux équipes se suivent au score mais Limoges reste devant malgré un dernier essai des Rouennais. À la sirène, les Lions s'inclinent 22-23.

Mauvaise opération au classement

Au classement, les Rouennais restent à la 6e place avec 36 points, récoltés en sept victoires et neuf défaites. Même s'ils sont déjà qualifiés grâce à la qualité de leur gestion, les Normands commencent à être distancés par les équipes du Top 5 normalement qualificatif pour les play-off de fin de saison. À la cinquième place, Roval Drome cumule 43 points et semble hors d'atteinte dans l'immédiat. Pour préparer au mieux ces échéances et espérer une promotion en Pro D2, les Rouennais vont devoir repasser la marche avant dès le dimanche 25 mars contre Bourg-en-Bresse.

