Ligue 1 - Accrochages entre joueurs de Marseille et de Lyon après le match

"Quand je vois ça, ça me désole", a réagi après la rencontre le Lyonnais et ancien Marseillais Jérémy Morel, au micro du diffuseur Canal+. "On ne parle même plus de foot. On n'a pas besoin de ça, on ne se concentre plus assez sur le terrain, quand je vois ça, ça me désole", a-t-il martelé.

Une provocation du défenseur lyonnais Marcelo, exhibant le dos de son maillot en retournant aux vestiaires, a mis le feu aux poudres. Le Brésilien avait quelques minutes plus tôt été victime d'un coup de son homologue marseillais Adil Rami.

Pour Florian Thauvin, le geste de Marcelo "n'est pas très professionnel, le joueur ne doit pas faire ça, les Lyonnais nous ont manqué de respect".

"Soyons clair, c'est un gros débile", a de son côté tonné l'éditorialiste du Canal Football Club, Pierre Ménès, au sujet de la provocation de Marcelo. "Il a 32 ans, il est Brésilien, ça fait six mois qu'il joue en France... T'as gagné, rentre dans ton vestiaire. Ce n'est quand même pas la première fois qu'on a des scènes comme ça avec les Lyonnais. C'est consternant".

'On se trompe de combat'

Pour Marcelo, "il ne s'est rien passé de spécial", a seulement dit le Brésilien au terme d'un match remporté par Lyon à la 90e minute, qui lui permet de revenir à deux points de l'OM, troisième.

"On aurait préféré ne pas voir ça, mais il y a aussi de la provocation, a dit l'entraîneur de l'OM, Rudi Garcia. On n'a pas que des enfants de chœur, mais eux non plus."

Il n'est "pas inquiet" d'une éventuelle sanction contre un de ses joueurs. "Il ne manquerait plus que ça, après s'être fait voler à la fin du match qu'on ait des problèmes alors qu'on s'est fait chambrer chez nous", a réagi Garcia.

Les images de Canal+ montrent aussi un Rami particulièrement remonté, et retenu par plusieurs de ses coéquipiers. Côté lyonnais, le capitaine Anthony Lopes a aussi été au centre de la mêlée, avant d'en être séparé par plusieurs membres du club.

"Regardez les images, les attitudes de la part d'un certain nombre de joueurs de Marseille, a pour sa part déclaré le président de Lyon, Jean-Michel Aulas. Marcelo a pris un coup de coude, il fallait essayer aussi de raisonner Adil Rami."

"A la fin du match, on se trompe de combat, a conclu le gardien marseillais Steve Mandanda. Ça chambre beaucoup et on s'énerve, mais c'est sur le terrain qu'il fallait se battre."

