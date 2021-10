Première diffusion en clair ce soir de "La belle et la bête"

Les vacances ont commencé et vos chaînes de télévisions vont comme chaque année, à l'occasion des fêtes de fin d'année, vous proposer de nombreuses soirées familiales avec certes quelques rediffusions aujourd'hui et les prochains jours, mais avec également quelques inédits ! Ça sera le cas ce soir avec "La Belle et la Bête" à 20h50 sur M6. C'est la première diffusion en clair ce soir du chef d’œuvre des studios Disney. Ne ratez pas le rendez vous.

Sur le canal 14 de la TNT, un autre grand film familial vous est proposé, c'est un grand classique : ET. Rendez vous sur France 4 dès 20h35.

C'est également la période des bêtisiers qui commence !! Si vous le souhaitez France 3 vous en propose un ce lundi dès 20h35. Cyril Féraud vous présentera les images les plus drôles et insolites de l'année 2011.

Il y aura également de la fiction avec "Joséphine, ange gardien" sur TF1 dès 20h50, Richard Castle sur France 2, et un Laurel et Hardy sur Arte avec "Sous les verrous" dès 20h40. Stan Laurel et Olivier Hardy se retrouvent en prison après avoir fabriqué de la bière de contrebande en pleine période de prohibition.