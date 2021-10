Certaines VHS de Disney se vendent près de 10.000 €, et vous les avez peut-être dans votre grenier !

10.000 € ! C'est la cote de certaines vieilles VHS de Disney. Il est presque certain que vous n'en faites plus usage... Alors c'est certainement le moment de vous séparer de celles qui peuvent valoir cher... TRES CHER.



Si sur la tranche de la jacquette de votre VHS se trouve un logo en forme de losange noir, avec écrit "The Classics", sachez qu'elle peut se revendre jusqu'à 10.000 € sur le célèbre site web d'enchères Ebay !



Si une cassette traditionnelle se revend aux alentours de 50 euros, une version de la collection exclusive "The Classics" peut être cédée pour plusieurs milliers d'euros. Ce qui fait monter les enchères, c'est que certaines couvertures de cette collection sont différentes des autres, ce qui augmente encore plus la valeur du bien.



... Préparez-vous ! Lancez vous dès ce soir dans une grande chasse au trésor dans vos placards !