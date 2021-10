Hors Normandie. Ces objets que vous oubliez dans les véhicules UBER

Top 10 objets les plus oubliés lors d'une course dans un Uber :

1. Téléphone

2. Sac

3. Clés

4. Écharpe / Bonnet

5. Lunettes

6. Vêtements

7. Carte bleue

8. Écouteurs

9. Parapluie

10. Ordinateur

La société indique aussi que des objets plus insolites ont aussi été abandonnés dans ses voitures durant cette période, parmi lesquels des gouttières dentaires, des chaussons Harry Potter, une prothèse orthopédique, deux barbecues, une brosse à dents, un burger et même une alliance en or.

Les villes les plus concernées, rapporté aux nombres de courses réalisées, sont Toulon, Nice, Paris, Nantes et Marseille. Enfin, c'est le 1er janvier 2018 qui a été la journée marquée par le plus grand nombre d'objets malencontreusement oubliés.

Uber rappelle qu'il existe une procédure en cas de perte d'un objet qui consiste à sélectionner sa dernière course sur son application mobile et de cliquer sur "J'ai oublié un objet" puis "Contacter mon chauffeur à propos d'un objet oublié". Après avoir rentré son numéro de téléphone, le chauffeur doit recontacter rapidement le client afin de voir avec lui s'il a retrouvé l'objet en question.

Cette étude recense les objets oubliés dans des véhicules Uber du 1er mars 2017 au 28 février 2018.

