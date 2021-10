Hérouville-Saint-Clair. Jugé pour avoir frappé son collègue handicapé près de Caen

Un trentenaire comparaissait mercredi 14 mars 2018 devant le tribunal de Caen (Calvados) pour répondre de violences commises en juillet 2017 à Hérouville Saint Clair.

Trois semaines d'incapacité totale de travail

Au moment de quitter son travail, le prévenu aurait claqué la porte des vestiaires sur son collègue qui lui en aurait fait la réflexion. Le prenant mal, l'homme l'aurait alors frappé dans les côtes lui occasionnant 21 jours d'incapacité totale de travail.

La victime, employée depuis 15 ans dans ce restaurant, déclaré handicapé par son bégaiement, dépend de la Cotorep. Il sollicite en tout plus de 800 € de dommages et intérêts.

"J'étais devenu la bête noire"

À la suite de cet incident, le prévenu a été licencié. Il explique s'être donné dans son travail pendant plus de trois ans et ses collègues témoignent de son bon comportement. "La porte s'est refermée toute seule, je ne l'avais pas vu. C'est lui qui m'a attrapé par le cou, je l'ai repoussé pour me dégager."

Il ajoute qu'il ne cachait pas ses opinions et était devenu la bête noire de la direction. "Ce sont les responsables qui l'ont poussé à porter plainte lui faisant miroiter un dédommagement." L'avocat de la défense fait remarquer que les trois semaines d'arrêt de travail sont basées sur des douleurs costales mais qu'aucune radio n'a été pratiquée.

La procureure requiert 3 mois de prison avec sursis pour avertissement. L'affaire est mise en délibéré au mercredi 11 avril 2018.

