Hors Normandie. Imagine Dragons : Un court-métrage pour leur nouveau hit "Next To Me"

Originaire de Las Vegas, Imagine Dragons a connu une année 2017 remplie de succès. La sortie de leur troisième album, deux nominations aux Grammy Awards et une énorme tournée américaine, le groupe n'en fini plus de faire vibrer la planète.

L'année 2018 semble encore mieux commencer avec un nouveau hit Next To Me. Cette semaine, le groupe a dévoilé un clip d'une dizaine de minutes, un vrai court-métrage. Imagine Dragons a mis les grands moyens pour cette vidéo en collaboration avec Mark Pellington, qui a notamment réalisé le film La Prophétie des Ombres. Le clip retrace les derniers jours d'un criminel, hanté par sa rupture amoureuse, joué par Dan Reynolds, leader du groupe et acteur le temps d'un instant. Un clip digne d'un court-métrage avec des images magnifiques et un hit déjà au top. La suite est à découvrir dans leur clip qui compte près de 4 millions de vues en 48 heures.