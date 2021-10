Caen. Salon de l'habitat : des ateliers et de l'immersion pour plus d'attractivité

Ameublement, déco, jardins… Le salon de l'habitat de Caen (Cavlados) regroupe, du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2018, tout ce qu'il faut savoir pour bien vivre chez soi. Mais le mieux est quand même de pratiquer.

Cette année, la part belle est faite aux ateliers pratiques. "Pour garder de l'attractivité, il faut aller au-delà de la simple exposition, explique Grégory Berkovicz, président de Caen Event. Le visiteur doit devenir acteur de sa rencontre avec des professionnels."

Meubles en bois, atelier floral et immersion viking

Ainsi, durant les trois jours des ateliers de fabrication de meubles en bois de palettes recyclées sont proposés par l'Ameublerie pour décorer son intérieur et extérieur. "Ces ateliers vont bien marcher parce qu'on constate une tendance à l'éco-habitat depuis deux ans sur le salon et la filière bois est en plein essor".

Les organisateurs misent également sur les ateliers décoration et le "fait maison". Des relookings de meubles et un atelier création d'abat-jour devraient en ravir plus d'un. "La peinture sur meubles est de plus en plus populaire. Les gens veulent eux-mêmes décorer leur intérieur". Et que serait un intérieur sans le pouvoir des fleurs ? Des cours d'art floral sont proposés. Ainsi fagot de tulipes, bouquet rond champêtre, petit jardin de plantes et autre ronds de table n'auront plus de secret pour vous.

Côté animation, un village de créateur va réaliser sur trois jours, sous les yeux des visiteurs, une pièce à vivre. Et puis, parce que l'on est en Normandie, l'association hérouvillaise Ornavik sera sur place pour plonger les curieux dans un village viking.