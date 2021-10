En santons ou vivante ... La crèche !

Les traditions populaires Provençales sont parfaitement respectées dans la Famille PARDI de père en fille depuis 60 ans L'Atelier d'Art de Fabienne PARDI artiste santonnière passionnée, vous propose ses créations entièrement faites à la main et en argile.

Une dizaine d'étapes: de la création (sculture) à la finition, chaque geste est réalisé avec précision et patience.

Présente sur de nombreuses expositions varoises et autres, Fabienne Pardi vous propose ses santons reconnus par ses clients comme trés expressifs, peints chacun avec goût et réalisme.

Fabienne PARDI travaille avec amour selon son inspiration donc "un travail non contractuel" pour les peintures et les tissus.

bienvenue dans le petit monde des santons de Fabienne PARDI.



Contact: santons.pardi@sfr.fr

à St Hilaire du Harcouët :

"LA FABULEUSE AVENTURE DE LA CRECHE VIVANTE"

Magnifique spectacle sur la Nativité en 15 tableaux 40 acteurs et 15 animaux

Un formidable spectacle qui a séduit plus de 236.000 spectateurs. A voir ou à revoir en famille, à conseiller à ses amis pour la qualité de l’émotion ressentie. La lecture du texte faite par de grands artistes français est un formidable hommage au bénévolat.

Chaque année de 10 à 12 000 spectateurs assistent aux séances qui se déroulent dans la salle des fêtes chauffée et aménagée pour accueillir 500 spectateurs.

Parallèlement à la Crèche Vivante, une exposition sur « Les Crèches du Monde » à l’espace de la Verrière (à 300m de la salle où est joué le spectacle) sera visible gratuitement. Issues d’une collection personnelle, une cinquantaine de crèches collectées dans le monde entier y seront exposées.

Réservations téléphoniques :02 33 90 80 09 E-mail: office.tourisme@st-hilaire.fr