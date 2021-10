Jeu. Histoire de jouer, un week-end pour s'amuser à Caen

Tous les passionnés du jeu de rôle s'impatientaient, et ça y est, elle est de retour : la douzième édition d'Histoire de jouer est de retour au centre d'animation de la Prairie samedi 17 et dimanche 18 mars 2018. Organisé par l'association Ephémère, cet événement annuel rencontre un beau succès. On y retrouve des passionnés comme de simples curieux venus découvrir cet art qui consiste à se raconter des histoires en jouant.

Enquête et jeux de piste

Jeux de rôle, enquêtes, jeux de société, figurines, jeux de piste géant, tournois, rencontres d'auteurs… C'est le jeu sous toutes ses formes qui sera mis à l'honneur. Sept associations seront présentes pour les animations et des auteurs de jeux de rôles viendront présenter leurs nouveautés. Parmi ces derniers, on peut citer Secrets de la 7e Mer (Vincent Lelavechef) ou encore Shaan Renaissance (Julien Bès). Les activités iront des jeux de rôle dans des formats d'initiation à des parties de quatre ou cinq heures dans des petites salles indépendantes.

Pratique. Du samedi 17 10h au dimanche 18 mars jusqu'à 18h, au centre d'animation de la Prairie. Entrée libre

A LIRE AUSSI.

L'écrivain Pierre Lemaitre prépare la suite d'"Au revoir là-haut"

Lorànt Deutsch à Caen : "J'ai aimé me dire normand"