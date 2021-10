Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce samedi 17 mars 2018

Bélier

Votre dynamisme est intact ; vous vous sentez en pleine forme. Ce n'est pas un entrain démesuré mais cela y ressemble de plus en plus.

Taureau

Ne compliquez pas votre situation affective. Ne recherchez surtout pas la perfection. Évitez de heurter les uns et les autres. Sinon c'est le clash assuré.

Gémeaux

Arrêtez de trop vous raconter. S'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus rien de stimulant pour ceux qui vous entourent.

Cancer

La lourdeur et la fragilité qui sont l'essence de votre sensibilité seront les points stratégiques dans votre séduction. Vous savez y faire.

Lion

Vous aimeriez bien planter votre tente ailleurs. Le soleil brille sur les aventures et ce besoin de nouveauté. Vous avez raison de vouloir passer à autre chose.

Vierge

Soirée animée, votre sensualité saura mettre un peu de piment. L'ambiance sera chaude, tout sera exacerbé… à vous de fixer la limite de tolérance

Balance

La polémique est le sujet du jour. La diplomatie ne servirait à rien. Courbez le dos il n'y a rien d'autre à faire.

Scorpion

Qu'importent les événements, l'essentiel est d'avoir la paix. Les grincheux, les désespérés et mauvais sires iront se faire voir au diable.

Sagittaire

Maintenir la ligne droite dans votre vie. Difficile ! Tant les tentations sont grandes. Vous garderez toutefois le cap.

Capricorne

Juste une poussière sur le cœur qui vous empêche d'être serein. Une contrariété de début de journée pourrait bien vous empêcher de tourner rond. Relativisez malgré tout.

Verseau

Vous serez un peu révolté par des décisions prises par votre entourage sans aucune concertation. Vous envisagez déjà les tensions à venir et hélas inévitables.

Poissons

Week-end assez porteur en vue d'exprimer vos sentiments. Tout reste possible et réalisable pour peu que vous soyez attentif à l'autre. Vous saurez ainsi avancer vos pions le plus judicieusement possible.