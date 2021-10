Un documentaire environnemental d'un jeune alençonnais à la commission europénne

« Pesticide mon amour », le documentaire d’un jeune réalisateur alençonnais, tourné avec l’association Faune et Flore de l’Orne, poursuit sa carrière.... Destiné à sensibiliser sur l’excès de pesticide dans les potagers des jardiniers du dimanche, le film, entame une carrière européenne dela Franceau Maroc. Il sera diffusé le 8 mai devant les membres de la commission européenne ! Son réalisateur, Erick Fretel, peut être fier de présenter son film amateur, qui a reçu un second prix au festival international du film d’environnement de Grenoble devant des documentaires de grandes maison de productions à gros budgets. Le DVD est disponible à la vente, et sur pesticidemonamour.com ... La diffusion multiple permet d’engranger des droits d’auteurs et de rembourses les frais de tournage et de production, et d’envisager la sortie d’un nouveau documentaire, « Vélotopia », déjà tourné, sur le vélo comme moyen de déplacement !