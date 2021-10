Evaluation des profs: toute petite mobilisation dans l'Orne

Une journée de mobilisation contre la réforme sur « l'évaluation des profs » : ils seraient désormais évalués tous les 3 ans par les directeurs d’établissements … ce qu’ils refusent.



Le rassemblement à Alençon s’est conclu par un "jeté de cadeaux fictifs" dans la cour de la préfecture, pour dénoncer la politique du gouvernement en matière d’éducation.

Globalement, le mouvement n'a été suivi dans l’Orne, que par près de 8 % des enseignants du premier degré, avec des pointes à 15 % à Flers et à Mortagne au Perche; pas plus de 7 % dans le second degré



Ecoutez ci-dessous: Christian Rousselin, secrétaire départemental de la FSU de l’Orne.