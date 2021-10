La Bouille. Seine-Maritime : après les crues, des communes attendent la reconnaissance de catastrophe naturelle

Le temps commence à être long pour quelques sinistrés et les maires de leurs communes. Depuis début février 2018 et les crues de la Seine, certaines villes situées le long du fleuve sont toujours en attente du statut de catastrophe naturelle alors qu'une deuxième liste a été publiée samedi 10 mars 2018 au Journal officiel. C'est notamment le cas de La Bouille (Seine-Maritime), où la Seine a ponctuellement dépassé les 10m de haut pendant l'épisode de crues.

Aucune réponse de l'État

Les dégâts ont été limités, avec un muret détruit et des commerces obligés de rester fermés quelques jours. S'il comprend parfaitement que tous les dossiers peuvent prendre du temps avant d'être traités, le maire, Joël Temperton, regrette le manque de réponses. "Il n'y a pas d'informations. On a fait une déclaration dans les délais, mais on n'a pas eu de retour pour savoir si notre demande a été enregistrée, si elle est conforme... Quand il s'agit de nous alerter qu'il faut sortir le plan Orsec, on nous téléphone la nuit pour nous prévenir. Là, il n'y a pas de son et pas d'image !"

Il n'a pas encore pu chiffrer exactement le montant du préjudice, mais Joël Temperton pense surtout aux restaurateurs de sa commune, qui n'ont pas pu assurer leurs services et qui ont connu un sérieux manque à gagner. Il espère toujours que la situation de La Bouille sera rapidement reconnue. Dans le cas contraire, il pourrait s'allier avec les élus de communes voisines pour se faire entendre.

A LIRE AUSSI.

La Seine est en crue dans l'agglomération de Rouen [photos et vidéo]

La tempête Eleanor touche de plein fouet la Seine-Maritime