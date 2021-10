Hors Normandie. Un cinéma à 30 mètres du sol en plein Paris

Intitulé "One Strange Rock", le documentaire comptera 10 épisodes et reviendra sur l'histoire de la planète Terre grâce à des images tournées depuis l'espace par des astronautes. Une série présentée par l'acteur américain, Will Smith et réalisée par Darren Aronofsky (Requiem For A Dream).

Pour l'avant-première, la chaîne National Geographic a décidé d'emmener quelques spectateurs sur une plateforme aérienne à 30 mètres du sol. Ainsi, mercredi 14 mars au soir, certains privilégiés pourront visionner les premières images du documentaire dans le ciel parisien. Une plateforme créée spécialement pour l'événement.

Il est encore temps de tenter votre chance pour gagner vos places, la chaîne proposera de remporter vos invitations via la page Facebook de National Géographic. Pour ceux qui préfèrent visionner le documentaire à terre, il sera disponible à partir du 25 mars sur National Geographic.