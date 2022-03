Les comportements insolites des fans de Star Wars

A Manchester, on voit des Clones Troo­pers très portés sur la bière, photos à l'appui dans la galerie, mais escale britan­nique oblige, le passage au bar s’im­po­sait (même pour eux l'abus d'alcool est dange­reux pour la santé).

A Paris, Les fans de la saga, membres de la Sport Saber League, première ligue du genre, s’en­traînent au sabre laser. On espère que la force sera avec eux.

Au Mexique « Quand on l’at­taque, l’em­pire contre-attaque ». C’est peut-être ce que se dit une joggeuse au moment d’en­chaî­ner les foulées, à l’oc­ca­sion d’une course sur la plus longue avenue de la ville. Chew­bacca a fini en tête aux dernières nouvelles...

Aux States, Disney met le paquet sur la vente des produits déri­vés. Des masques aux t-shirts, en passant par les tasses, il faut que le busi­ness batte son plein à l'occasion de la sortie du film. Du coup, même les petits chiens sont déguisés en Yoda. Pauvre bête.

Le plus original pour la fin,la compa­gnie aérienne All Nippon Airways a elle opté pour une publi­cité carré­ment volante. Les logos des six films sont repré­sen­tés. Un hommage aux aven­tures de Luke Skywal­ker qui ne manque pas d’air (ha ha).