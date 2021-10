C'est Twin Noël à la Bazoge Samedi !

Au programme de cette dernière soirée Twin de l'année, l'artiste CHEUV pour du Reggae acoustique en français suivi par le groupe LES COLPORTEURS originaires de Laval.



Les concerts se poursuivront par l’improbable soirée TWIN et pour ce dernier rendez-vous de l’année, les anciens DJ's reviennent et ressortiront les vinyles !



Billeterie sur place : 9€

Début des concerts à 21h30.



Plus d'infos sur www.les-twin.fr



Ecoutez Mathias des Twin nous donner plus d'infos sur cette dernière soirée de l'année.