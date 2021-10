Mortagne-au-Perche. 54ème Foire au Boudin de Mortagne-au-Perche (Orne), une institution

Pendant 3 jours, Mortagne au Perche est à la fête autour de sa spécialité culinaire : le boudin noir. Les 17, 18 et 19 mars, ce sera la 54ème édition de cette foire, devenue institutionnelle !



Terroir, tradition et savoir-faire.

La foire au boudin, c'est l'occasion pour les Mortagnais, les Percherons et les visiteurs, de célébrer les richesses du boudin de Mortagne, et des boudins du monde entier !

L'édition 2018 de la plus grande manifestation mortagnaise sera renouvelée avec une nouvelle disposition, une multitude d'animations et, bien-sûr, ses nombreux exposants en gastronomie, en équipement de la maison et de la voiture, en loisirs et en matériel de jardin.

François Bontemps, secrétaire de l'association Mortagne Événements :

Les stars de la foire, les Chevaliers de la Confrérie du Goûte-Boudin.

Garante de la bonne fabrication du boudin noir de Mortagne au Perche, et surtout porte drapeau de cette province Percheronne, la Confrérie du Goûte-Boudin a à cœur de faire connaître et aimer la province du Perche, ses paysages, ses monuments et leur histoire, ses produits...

Les qualités d'un bon produit, et le savoir faire n'ont aucun secret pour les chevaliers.

Pour ne rien rater de cette nouvelle édition rendez-vous les 17, 18 et 19 mars 2018 au Carré du Perche. L'entrée est libre et gratuite sur toute l'enceinte de la foire.