Cadeaux : visez l’utile sans négliger l’agréable

Alors puisque nous offrons, en général, autant que nous recevons, gageons que ce Noël 2011 sera placé sous le signe du cadeau utile, tout en écartant les gadgets. “J’ai reçu un jour une machine pour fabriquer des pâtes. C’est sympa mais c’est encombrant. Je m’en suis servi une fois...”, confie David, 30 ans. A l’inverse, l’année dernière, les parents de Yohan, 27 ans, ont joué à fond la carte de l’utilité. “Mes deux frères et moi avons reçu chacun une boîte à outils avec les basiques : un marteau, deux tournevis, des clous, etc. Et tous les ans, mes parents complètent !”

Dans les rues de Caen, le vase ou encore le parapluie sont aussi cités comme des cadeaux utiles. Et en cas de doute, au lieu d’acheter sans grande conviction un cadeau, mieux vaut parfois préférer l’alimentaire : coffret de terrines, fruits confits, bonnes bouteilles, thés ou cafés exotiques...