Hors Normandie. Vérifiez si vos données personnelles ont été piratés avec Have I Been Pwned

Voila un site internet qui vous permet de savoir si votre Cyber-Activité est vulnérable. Have I been pwned ? recense l'ensemble des sites internet dont le piratage est connu, et dont les données qui ont été piratées et volées ont été diffusées sur internet.

Il existe tous les jours des fuites de données sur le web. Tous les sites, même ceux réputés les plus fiables, sont susceptibles d'être hacké un jour ou l'autre. Une fois un site piraté, les données des comptes des utilisateurs se retrouvent volées, et les mails de ces utilisateurs et parfois même, mots-de-passe se retrouvent disponibles pour les hackers. Toutes ces données se vendent entre pirates, s'échangent, et dès qu'Have I Been Pwned a connaissance d'un piratage, il recense quotidiennement les données compromises.



En juin 2016 par exemple, le célèbre site de rencontre Badoo s'est retrouvé piraté, Ce sont 112 millions de comptes utilisateurs et tout autant de données qui se sont retrouvées disponibles aux pirates du web, des données qui incluent les adresses mail, les dates d'anniversaire, ainsi que les mots de passe de connexion au site.

En 2008, le réseau social My Space a subi une faille de sécurité et 360 millions de comptes se sont retrouvés exposés aux hackers, mais ce n'est qu'en 2016, 8 ans après, que les données se sont retrouvées en vente sur le " Dark Web ", le marché noir du web (ou du moins que l'on s'est rendu compte qu'elles étaient en vente)… Ces données comprenaient mail, noms des utilisateurs et mot de passe.



D'autres piratages en masse ont parmi la collecte d'un grand nombre d'informations. Ainsi, si vous avez ou avez eu un jour un compte sur des sites déjà piratés tel que Badoo, MySpace, Tumblr, dailymotion, last.fm, Foxi Bingo ou encore Dominos Pizza France et Belgique, sachez que vos données personnelles sont dans les mains de nombreux hackers dans le monde.

Pour savoir si votre mail et donc vos données sont concernés par un vol, rendez-vous sur haveibeenpwned.com/

Connectez vous, et entrez simplement votre adresse e-mail. Si votre écran passe au vert, soyez rassuré, vous n'êtes pas dans les bases.

En revanche, si l'écran passe au rouge, votre mail figure donc sur un ou plusieurs site internet piratés, et votre mail a fuité au près de pirate informatique.

"Have I been pwned" assure ne conserver aucunes données personnelles.



Près de 5 milliards de comptes mail piratés depuis le début du recensement (4 décembre 2013).

Créé par Troy Hint, expert de la sécurité chez Microsoft, haveibeenpwned.com/ permet à n'importe qui de vérifier si des données personnelles ont été compromises.

C'est après avoir constaté que de nombreux comptes, associés souvent avec les mêmes mots de passe, que Troy Hint a souhaité agir. Le fait de mettre le même mot de passe partout met en danger tous les comptes que l'on peut posséder. Il suffit d'une faille sur un site pour que notre mail Login, et notre Mot De Passe soient ainsi connus pour tous les sites que l'on est susceptible de fréquenter.

Le site it-time.fr renseigne régulièrement des dernières menaces informatiques sensibles de la planète. Sur sa publication du mardi 6 Mars 2018, on apprend entre autre que 2 844 fuites de données se sont ajoutées au service " Have I Been Pwned ", soit 80 115 532 adresses courriel uniques ajouté sur l'unique période de la semaine passée.

