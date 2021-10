Commerce: l'UE menace de taxer le beurre de cacahuète, le jus d'orange et le bourbon américains

"Une liste provisoire est en discussion" et sera "bientôt rendue publique", a affirmé Cecilia Malmström lors d'une conférence de presse. "Il y a sur cette liste des produits en acier, industriels et agricoles. Certains types de bourbon en font partie ainsi que d'autres articles comme le beurre de cacahuète, les airelles et le jus d'orange", a-t-elle précisé.

A LIRE AUSSI.

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

Normandie : une mère laisse son fils de 10 ans seul pendant quatre jours

Rentrée: le prix du croissant s'envole

Ruez-vous sur les lentilles mais freinez sur la charcuterie

Crise du beurre : la FDSEA en Normandie pointe du doigt les grandes surfaces et les industriels