Disparition de Mathis : le père interpellé, l'enfant reste introuvable

L'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Caen. Auditionné à plusieurs reprises, il refuse d'indiquer où se trouve son enfant, tout en précisant que ce dernier est " en sécurité ". " Nous avons certaines inquiétudes sur le sort de Mathis ", a indiqué Catherine Denis, Procureur de la République. " Sylvain Jouanneau a vraisemblablement vécu de manière très solitaire, dans des conditions précaires, dans la nature souvent. C'est un homme qui semble présenter une certaine instabilité psychique. Il convient d'indiquer qu'il n'a pas hésité, après l’enlèvement de son fils, à lui dire que sa mère et son beau-père étaient morts dans un accident pour qu'il accepte de le suivre plus facilement ".

" Je pense qu'il est en danger "

Si aucune hypothèse n'est privilégiée, le Parquet de Caen n'exclut pas que Sylvain Jouanneau ait confié l'enfant à des tiers. " Peut-être gardent-ils Mathis en toute bonne foi. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils sachent que le père de Mathis est en prison, que sa maman est bien vivante, l'attend, et que ces personnes, si elles gardent l'enfant, s'exposent à des poursuites pénales ". Depuis la disparition de Mathis et de son père, après l'exercice d'un droit de garde le temps d'un week-end, un appel à témoin avait été lancé. " Une quarantaine de témoignages nous sont parvenus ", a précisé le Procureur. Deux avaient notamment retenu l'attention des enquêteurs, confirmant la présence du père dans un camping à Six-Fours-les-Plages (Var) puis à Marseille (Bouches-du-Rhône). Sylvain Jouanneau a aussi été trouvé porteur de 8 700 euros et d'une carte routière mentionnant un itinéraire de Valras-Plage (Hérault) au Grau-du-Roi (Gard). L'enquête s'oriente donc à présent sur ce secteur pour tenter de retrouver Mathis. " Je pense qu'il est en danger ", a indiqué sa mère, soutenue par son conjoint. Les parents de l'enfant sont divorcés depuis six ans.

Les personnes disposant d'éléments pouvant intéresser l'enquête en cours peuvent téléphoner au 0 805 200 200 ou au 06 83 67 44 71 ou adresser un courriel à jouanneau@interieur.gouv.fr