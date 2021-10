Théâtre. Amour et Psyché, un spectacle baroque

C'est l'une des plus belles histoires de la mythologie d'après Molière et le metteur en scène Omar Porras y apporte sa touche personnelle en lui donnant un air espiègle et baroque. L'histoire de cette pièce, sur la scène du théâtre de Caen (Calvados) jusqu'au samedi 17 mars 2018, c'est celle de Psyché, mortelle aimée de Cupidon et transformée en déesse.

Une mise en scène teintée d'humour et de couleur

Et dans ce spectacle, Omar Porras a réussi son pari, celui de donner à cette pièce sa touche personnelle avec une scénographie qui apporte à la fois de la créativité et du rythme. C'est d'ailleurs un véritable hommage au théâtre et la magie de la machinerie : apparitions, envols, pyrotechnie… Selon Omar Porras "le théâtre est un espace dans le présent qui vit grâce au passé, aux souvenirs et à la mémoire". Dans tous les cas, c'est une véritable ode au théâtre.

Pratique. Du mercredi 14 au samedi 17 mars à 20h, Grande salle du théâtre. Tarifs de 8 à 25€.

