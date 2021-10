Le-Havre. L'Armée du Salut du Havre a besoin d'un camion frigorifique

L'Armée du Salut emploie 130 salariés au Havre (Seine-Maritime) et aide quotidiennement presque 500 personnes : des personnes isolées, des familles dans le besoin, des demandeurs d'asiles, des SDF et des migrants. Depuis janvier 2018, la grande surface Auchan (dans le quartier Mont-Gaillard) offre une partie de ses surplus alimentaires périssables à l'association (pain, viennoiseries, légumes, yaourts, charcuterie, etc.).

Besoin pressant d'un camion frigorifique

C'est une première pour l'Armée du Salut qui n'est pas équipée correctement pour transporter ces marchandises. Pour l'heure, l'association utilise de grandes glacières. Pour plus d'efficacité elle souhaiterait trouver un camion frigorifique. Un appel au don est lancé. Écoutez Sylvie Laroche, la directrice de l'Armée du Salut du Havre :

L'Armée du Salut du Havre a besoin d'un camion frigorifique Impossible de lire le son.

L'Armée du Salut du Havre est également à la recherche d'un food-truck pour un autre projet : réaliser des distributions auprès de ses bénéficiaires qui ne sont pas logés dans ses locaux. Mais l'urgence, c'est le camion frigorifique.

Armée du Salut du Havre – recherche le don d'un camion frigorifique et d'un camion food-truck – contacter Sitki Sutku, responsable maintenance, au 06 18 22 16 20.

A LIRE AUSSI.

Le Pentagone s'équipe d'armes laser façon Guerre des étoiles

Un nouvel An perse doux amer pour les exilés de Grande-Synthe

Un F16 israélien s'écrase après des raids contre des "cibles iraniennes" en Syrie

Rohingyas: la Birmanie va ouvrir l'Etat Rakhine aux organisations humanitaires

Le régime syrien contrôle 60% des quartiers rebelles d'Alep