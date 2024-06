Le Havre. Un bénéficiaire de l'Armée du Salut meurt après une chute de cinq étages

Un homme de 45 ans, sans domicile fixe et pris en charge par l'Armée du Salut, a été déclaré mort, vers 1h10 dimanche 2 juin, après une terrible chute depuis le septième étage d'un immeuble rue de la Vallée, au Havre. D'après la police, le quadragénaire est tombé cinq étages plus bas et a atterri sur un toit. A l'arrivée des secours, l'homme était déjà en arrêt cardiorespiratoire. Il a été déclaré mort sur place.