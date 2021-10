Caen. "Défaite de famille" : Orelsan sort son dernier clip

On a tous eu des fêtes de familles un peu longues ou qui tournent au vinaigre, et le rappeur normand Orelsan ne semble pas à voir échappé à la règle. Dans son dernier clip, publié mercredi 28 février 2018, il présente dans Défaite de famille, différents oncles, cousines ou grand-père tous plus caricaturaux les uns que les autres.

Il incarne tous les personnages

Particularité du clip : il est tourné au téléphone et Orelsan y incarne lui même tous les personnages. Il est tour à tour grimé en oncle raciste, tata radine qui lave même les assiettes en carton ou cousine langue de vipère.

"J'aimerais finir en disant qu'peu importe les sourires, la fête au village, il a suffit d'un p'tit héritage pour qu'on voit vos vrais visages", chante-t-il. Heureusement, le clip s'achève sur une petite note positive avec un "Mamie je t'aime".

Précisions que le rappeur, originaire de l'Orne et qui a aussi beaucoup vécu à Caen (Calvados), a assuré "en vrai, j'aime bien les fêtes de famille" !" Il explique avoir repris "un grand classique cinématographique" et qu'il n'a "pas encore reçu de textos d'insulte de (sa) famille". En plaisantant, il assure qu'il "va organiser une grande fête de famille pour se faire pardonner."

