Hier, vendredi 9 décembre, le tribunal de Caen a en effet condamné la responsable comptable de l’entreprise à quatre mois de prison. Elle est accusée d'avoir détourné plus de 30 000 euros vers son compte bancaire entre décembre 2008 et avril 2009. Elle devra s'acquitter du remboursement de cette somme et payer plusieurs centaines d'euros pour préjudice moral.