Caen. Trains en Normandie : une pétition pour un "service fiable et de qualité"

Une pétition pour un "service fiable et de qualité". C'est ce qu'ont lancé, vendredi 23 février 2018, les associations d'usagers des lignes de train Paris-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre sur le site change.org. Les auteurs envisagent de l'adresser à Élisabeth Borne, Ministre chargée des transports ainsi qu'à Guillaume Pépy, président de la SNCF, Hervé Mortin et Valérie Pécresse, respectivement présidents des régions Normandie et Ile-de-France.

"Des conditions dignes du XIXe siècle !"

À ce jour, lundi 26 février 2018, plus de 1 700 personnes l'ont déjà signé. Et plusieurs dizaines d'entre elles commentent "Je ne supporte plus de passer plus de trois heures dans ces conditions dignes du XIXe siècle !", explique Catherine.

• Lire aussi. Nouvelle panne à la SNCF : les usagers refusent de quitter le Paris-Cherbourg



"Je prends la ligne Cherbourg-Paris. La qualité des services est pitoyable, elle se dégrade. Une fois sur deux, par exemple, pas d'eau dans les toilettes", raconte Vincent. "Retard, voyage debout, surcharge des wagons. Inadmissible !", témoigne, elle, Sandrine qui voyage sur la ligne Paris-Rouen.

• Lire aussi. Réforme de la SNCF : le gouvernement va recourir aux ordonnances



Les auteurs de la pétition évoquent en effet une série de "dysfonctionnements récurrents" : "retards répétitifs, mises à quai tardives, problèmes de maintenance…"

A LIRE AUSSI.

[Exclusif] Entretien avec le PDG de la SNCF, Guillaume Pépy, sur la situation des trains en Normandie

Ce qui va changer dans les TER de Normandie en 2018

SNCF : un geste commercial pour les usagers des lignes entre Paris et la Normandie

Ce qui ne tourne pas rond à la SNCF