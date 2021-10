Exotique. Le Naturospace d'Honfleur fin prêt pour une nouvelle année

Alors qu'il fait froid dehors, rien de mieux que de se transporter pour quelques heures dans un site tropical et exotique. Direction donc le Naturospace d'Honfleur (Calvados), qui vient de rouvrir ses portes.

Les orchidées ont profité de la chaleur du jardin pour se parer de leurs plus belles couleurs pour le plus grand plaisir du visiteur. La serre des papillons, où ils sont des milliers à voler en toute liberté, donne à ce lieu un spectacle grandiose et magique. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs !

Bientôt de nouveaux hôtes

De nouvelles espèces de papillons ont bien sûr fait leur entrée, et le Naturospace accueillera très prochainement un couple de gouras de Victoria, une espèce d'oiseau exotique rare, originaire du nord de la Nouvelle-Guinée. Et attendant, touracos, ptilopes, loris et autres étranges créatures envahissent la serre de leur chant et en fermant les yeux, le visiteur part en Amazonie.

De nouveaux horaires sont également proposés cette année, puisque le Naturospace ouvre au public de 10 heures à 18 h 30 en continu, d'avril à septembre.

Pratique. Jusqu'au dimanche 11 novembre à Honfleur. Ouvert de 10h à 17h jusqu'en mars. Tarifs de 6,90 à 8,90€. Tél. 02 31 81 77 00

