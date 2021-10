Hautot-sur-Mer. Seine-Maritime : une départementale fermée pour la migration des amphibiens

Une départementale est fermée à Hautot-sur-Mer (Seine-Maritime), non pas pour des travaux, mais pour protéger les amphibiens ! C'est, en effet, la pleine période de migrations des grenouilles, crapauds et autres tritons. Pour qu'elle se déroule en toute sécurité, la circulation est interdite, de 21 heures à 7 heures, sur la D153 jusqu'au jeudi 15 mars 2018, excepté pour les riverains.

"Les amphibiens sont protégés au niveau national car ils sont de plus en plus rares", explique Erwan Joubaud, technicien en charge de la gestion des espaces naturels sensibles au Département de Seine-Maritime. Une situation qui explique cette décision mise en place chaque année dans ce secteur.

Préserver les amphibiens

"Les zones humides sont aussi de plus en plus rares, poursuit Erwan Joubaud, mais en Seine-Maritime, il y a encore des basses vallées qui attirent plutôt bien ces amphibiens." C'est notamment le cas de la vallée de la Scie. Les amphibiens hibernent dans le bois de Bernouville et, lorsque le printemps arrive, redescendent dans la vallée pour entamer leur cycle de reproduction. "C'est très important de préserver ces lieux, mais aussi les habitants", ajoute Erwan Joubaud.

Dans ce secteur, "plus de 6 000 individus sont présents", selon un recensement effectué en 2016 par le Département. Pour sensibiliser les citoyens à cette cause, une découverte des grenouilles sur le terrain et un comptage est proposée par le Département. Rendez-vous vendredi 9 mars 2018 à 20 heures à Pourville-sur-mer (Seine-Maritime).

