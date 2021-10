Rouen. Hockey-sur-glace : début des Play-offs pour les Dragons de Rouen qui reçoivent Angers

C'est parti pour les plays-offs ! Après une saison régulière de 44 matchs et une 2e place au classement, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) entament leurs Play-offs avec la réception sur l'Ile Lacroix des Ducs d'Angers pour les deux premiers matchs de leur quart de finale ce vendredi 23 et samedi 24 février 2018.

"C'est une nouvelle saison qui commence et tout le monde a hâte que ça démarre". la phrase est signée de Marc-André Thinel qui dispute sa 13e saison au sein des Jaunes et Noirs et qui est habitué à ces séries et notamment face à Angers rencontrés plusieurs fois lors des dernières saisons, dont une finale en 2016 remportée par les Rouennais. "Il y a eu beaucoup de confrontations en play-offs entre nous ces dernières années, il y aura aussi des amis de l'autre coté donc ça sera intéressant."

Et si la série s'annonce intéressante, c'est que les deux équipes ne sont pas si loin en terme de jeu même si les Angevins ont eu un début de saison compliqué, qui leur fait terminer à la 7e place au classement. "Les compteurs sont remis à zéro entre Angers et nous, on les rencontre souvent depuis plusieurs années, chez eux c'est une petite glace et un jeu différent mais ils nous ont bien réussi, j'espère qu'on pourra se mettre dedans tout de suite. À partir de Noël, ils ont remporté énormément de matches, ça sera vraiment disputé, on sait que Florian Hardy peut voler des matchs à lui tout seul, il faudra être très très disciplinés dès le début." Ajoutait le coach Fabrice Lhenry à la sortie du match contre Grenoble.

Avantage à Rouen sur le papier

En effet, si la première rencontre de la saison avait vu les Rouennais s'imposer chez les Ducs 5-4, la 2e rencontre à domicile avait été plus facile avec une nette victoire 4-0 sur l'Ile Lacroix. La seconde rencontre sur l'Ile Lacroix aura vu la victoire des Angevins en prolongations 3-2 alors que sur la dernière rencontre au Haras, les Normands s'imposaient lors de la séance de tirs aux buts 5-4.

Une série qui s'annonce donc passionnante entre ces deux équipes dont les matchs 3 et 4 auront lieu mardi 27 et mercredi 28 février 2018 chez les Ducs d'Angers.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : Les Dragons de Rouen démarrent bien leur quart de finale

Hockey sur glace: À Rouen, les Ducs d'Angers prennent le match deux

Hockey-sur-glace: Les Dragons de Rouen ont un pied en demi-finale

Hockey sur glace: Pour les Dragons, l'heure des play-off a sonné

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen égalisent dans la série face à Angers